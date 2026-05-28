Крымчанин попался на мошенничестве с квартирой: его посадили на пять лет

Крымчанин получил пять лет колонии за мошенничество с чужой квартирой Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Симферопольского района Крыма признали виновным в мошенничестве с чужой квартирой на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ноябре 2022 года мужчина вступил в сговор с крымчанкой. Они хотели украсть деньги под видом продажи недвижимости в Симферополе. Женщина изготовила поддельный паспорт. Далее она от имени другого человека заключила договор купли-продажи квартиры. За недвижимость сообщники получили 4,5 млн рублей.

«Денежными средствами они распорядились по собственному усмотрению», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Ранее женщину уже приговорили к лишению свободы. Сколько времени она проведет за решеткой, не уточняется. Суд признал виновным и мужчину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.