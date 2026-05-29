Погода на 29 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 20 градусов

Весна в Крыму Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

29 мая на полуострове не очень уютно.

В Симферополе переменная облачность. Дожди, грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 17…19°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Тепло 18...20°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°...+16°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +13°...+17°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +15°…+18°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +15°...+17°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +16°… +17°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +14°…+16°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Джанкое +14°… +18°, западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +15°…+16, западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +12 …+18 °, в Азовском +20°.