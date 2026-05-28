Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Крымом и Черным морем 28 мая Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 28 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью и Кубанью.