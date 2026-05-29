Курорты Крыма попали в топ-10 популярных оздоровительных направлений лета

Евпатория Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Феодосия, Евпатория и Саки значатся в рейтинге курортов, куда приезжают, чтобы подлечить желудок минводой.

«На первом месте оказался Сочи, один из мировых лидеров по залежам минеральных вод. На втором месте Феодосия, которая не зря носит титул «Крымских Ессентуков». На третьем месте Анапа», - аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, назвали востребованные курорты, где есть минеральные источники для лечения ЖКТ.

Топ-10 самых популярных направлений для оздоровительного отдыха летом 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 5426;

Феодосия, 4790;

Анапа, 5506;

Евпатория, 4919;

Кисловодск, 5349;

Саки, 4735;

Пятигорск, 4261;

Ессентуки, 3872;

Железноводск, 4594;

Горячий Ключ, 3920.