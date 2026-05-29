«ЛизаАлерт» Крым: без вести пропал 44-летний житель Севастополя

Павел Мишенин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили об исчезновении Мишенина Павла Викторовича. 44-летний мужчина проживает в Севастополе. С 25 мая 2026 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы без вести пропавшего: 173 сантиметра рост, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. В чем он был одет, никто не знает.

Всех, кто может сообщить какие-либо сведения о Павле Мишенине, просят позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.