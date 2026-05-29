Сибирячка оставила работу ветеринара и стала няней для домашних животных

32-летняя Диана Кротенко работает зооняней. Фото: предоставлено героиней публикации

32-летняя Диана Кротенко сменила работу в ветеринарной клинике на профессию зооняни. Теперь она не только кормит и выгуливает чужих питомцев, но и круглосуточно присматривает за ними в их же доме.

В отличие от передержек и зоогостиниц, зооняня приезжает к животному домой, когда хозяева в командировке, отпуске или болеют. Питомец остается в привычной обстановке и легче переносит разлуку.

«Любой «хвостик» испытывает стресс, когда любимый хозяин уезжает. Няня же приходит к кошке или собаке, проводит с ней несколько часов или даже дней, находясь рядом круглосуточно», — объяснила Диана корреспонденту издания «Горсайт».

Ветеринарное образование — большое преимущество. При необходимости она может обработать швы, сделать укол или дать лекарство. Также Диана выполняет массаж и упражнения для пожилых питомцев с больными суставами. Перед работой зооняня проводит ознакомительную встречу: осматривает квартиру, проверяет безопасность окон, знакомится с питомцем. Адаптировать животное помогают привычные ритуалы — одинаковые маршруты прогулок, знакомые команды.

Особое внимание - юридической стороне. Диана подписывает с клиентами договор, где прописаны права и обязанности сторон. Многие хозяева устанавливают камеры видеонаблюдения, что выгодно обеим сторонам.

Самым сложным подопечным оказался агрессивный кот, который боялся людей и шипел на всех. Диана по несколько часов сидела рядом с ним на расстоянии, чтобы он привык. Только через год питомец начал подпускать к себе и дал себя погладить.