Финансирование социальной сферы в Крыму увеличили на 16,3%

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

С начала 2026 года в Крыму значительно увеличилось финансирование социальной сферы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что рост составил более 16%.

Из республиканского бюджета на образование, здравоохранение, социальную защиту, спорт, культуру и молодежную политику направили 46,7 миллиарда рублей. Эту сумму увеличили на 16,3% по сравнению с прошлым годом.

Более 18 миллиардов рублей из общего бюджета было направлено на развитие образовательной сферы и свыше 14 — на здравоохранение. На социальную политику выделено 12,3 миллиарда рублей. На культуру, спорт и молодежную политику — 2,3 миллиарда рублей.

«Несмотря на серьезные вызовы, бюджет Крыма сохраняет социальную направленность. Все обязательства государства перед крымчанами выполняются в полном объеме», — подчеркнул глава Крыма.