В Ялте 1 июня откроют 70 пляжей

Фото: Tg-канал Янины Павленко

В Ялте на всех 70 пляжах, готовящихся к открытию 1 июня, полным ходом идут последние приготовления.

Глава городской администрации Янина Павленко рассказала, что на пляжах устанавливают зонтики и лежаки, монтируют теневые навесы и раздевалки. Все официальные пляжи полностью оснащены всем необходимым, а дно акватории тщательно обследовано водолазами.

Подготовка к летнему сезону началась еще в начале года. Пляжные операторы заключили договоры на производственный контроль, проверку дна и обучение спасателей.