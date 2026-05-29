«Временно нет АИ-92 и АИ-95»: Развожаев рассказал о ситуации с топливом в Севастополе

Развожаев сообщил об отсутствии бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках в Севастополе Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на пятницу, 29 мая, на севастопольских АЗС временно нет бензина АИ-92 и АИ-95. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сохраняются логистические сложности, причины которых известны», – рассказал глава Севастополя.

По его словам, власти делают все возможное для того, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Губернатор добавил, что вопросы поставки топлива в Крым контролируют Минэнерго и Минтранса России.

«Сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС в наличии есть ДТ ультра, но не на всех станциях. Временно нет АИ-92 и АИ-95», – сообщил Развожаев.

Севастопольский губернатор добавил, что поставки топлива ожидаются в течение дня. Развожаев призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием.