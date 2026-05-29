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НовостиЧто происходит29 мая 2026 10:52

Из Таганрога снова запустили поезд в Симферополь

Поезд из Таганрога вновь отправился в Симферополь 29 мая
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В пятницу, 29 мая, возобновилось курсирование пассажирского поезда «Таврия» сообщением Таганрог – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд выехал из Таганрога в 10:55. Он будет курсировать через день в течение всего курортного сезона.

«При следовании в сторону Крыма в Ростове-на-Дону поезд будет останавливаться на станции Первомайская (11:59-12:33) и прибывать в Симферополь на следующий день в 4:50», – говорится в сообщении.

Из Симферополя поезд отправляется в 12:30. Прибытие в Таганрог назначено на 6:15. В его состав включили купейные и плацкартные вагоны. Уточняется, что все они одноэтажные.