Из Таганрога снова запустили поезд в Симферополь

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В пятницу, 29 мая, возобновилось курсирование пассажирского поезда «Таврия» сообщением Таганрог – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд выехал из Таганрога в 10:55. Он будет курсировать через день в течение всего курортного сезона.

«При следовании в сторону Крыма в Ростове-на-Дону поезд будет останавливаться на станции Первомайская (11:59-12:33) и прибывать в Симферополь на следующий день в 4:50», – говорится в сообщении.

Из Симферополя поезд отправляется в 12:30. Прибытие в Таганрог назначено на 6:15. В его состав включили купейные и плацкартные вагоны. Уточняется, что все они одноэтажные.