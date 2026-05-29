Ремонт берегоукрепительных сооружений в Алуште идет с отставанием от плана

Фото: Tg-канал Юрия Гоцанюка

Капремонт берегоукрепительных сооружений на набережной Алушты, в районе санаториев «Утес» и «Карасан», протяженностью более километра, выполняется с отставанием от установленного графика, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«К сожалению, фиксируем отставание от графика. Подрядной организации поручено повысить темпы, довести количество рабочих на объекте до 100 человек. Администрации Алушты взять на жесткий контроль ход реализации проекта», — поручил Гоцанюк.

На набережной сейчас возводят железобетонные конструкции для подпорных стен, армируют и бетонируют территорию, создают променад. Все работы должны закончить до конца июня 2026 года.