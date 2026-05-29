В Севастополе мотоциклист врезался в один автомобиль и попал под колеса другого

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В пятницу, 29 мая, в Севастополе произошло ДТП с участием двух автомобилей и питбайка, в результате чего пострадал 33-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 11.26. 33-летний мужчина ехал на питбайке Kayo по автодороге Севастополь – порт бухта Камышовая. Из-за несоблюдения дистанции водитель врезался в Lexus. От удара байкера выбросило на встречную полосу под колеса Mitsubishi. За рулем авто находился 39-летний водитель.

ДТП в Севастополе 29 мая 2026 года

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил мотоциклист.

«Сотрудники Госавтоинспекции оказали пострадавшему первую помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи, после чего его доставили в больницу», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что у мотоциклиста нет прав. Его направили на медицинское освидетельствование.