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НовостиЧто происходит29 мая 2026 12:57

Севастопольская пенсионерка несколько раз обокрала один и тот же магазин одежды

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы
Анастасия БУРМИСТРОВА
Кадр из видео полиции Севастополя

Кадр из видео полиции Севастополя

В Севастополе полицейские задержали пенсионерку, подозреваемую в серии краж из магазина одежды. На нее завели сразу три уголовных дела.

Женщина четыре раза приходила в один и тот же магазин, где выбирала понравившиеся вещи и прятала в сумку, после чего покидала магазин, не расплатившись. Ей удалось вынести женскую сумку и жилетку на сумму более семи тысяч рублей. Но при попытке украсть солнцезащитные очки за девять тысяч рублей продавец заметила кражу и потребовала вернуть товар. Но и это не остановило женщину, и в следующий раз она попыталась украсть рубашку. После этого случая администрация вызвала полицию.

Полицейские задержали 59-летнюю женщину. Она призналась, что воровала, чтобы выглядеть модно, но не могла позволить себе дорогие вещи. Украденный товар вернули в магазин. Против подозреваемой возбудили уголовные дела. Ей грозит до двух лет лишения свободы.