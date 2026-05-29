Севастопольская пенсионерка несколько раз обокрала один и тот же магазин одежды

Кадр из видео полиции Севастополя

В Севастополе полицейские задержали пенсионерку, подозреваемую в серии краж из магазина одежды. На нее завели сразу три уголовных дела.

Женщина четыре раза приходила в один и тот же магазин, где выбирала понравившиеся вещи и прятала в сумку, после чего покидала магазин, не расплатившись. Ей удалось вынести женскую сумку и жилетку на сумму более семи тысяч рублей. Но при попытке украсть солнцезащитные очки за девять тысяч рублей продавец заметила кражу и потребовала вернуть товар. Но и это не остановило женщину, и в следующий раз она попыталась украсть рубашку. После этого случая администрация вызвала полицию.

Полицейские задержали 59-летнюю женщину. Она призналась, что воровала, чтобы выглядеть модно, но не могла позволить себе дорогие вещи. Украденный товар вернули в магазин. Против подозреваемой возбудили уголовные дела. Ей грозит до двух лет лишения свободы.