Сирота получила квартиру без газа и отопления в Крыму

Из-за непригодности жилья женщина вынуждена снимать другую квартиру самостоятельно. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Крыма, оставшаяся сиротой, получила квартиру, непригодную для проживания. Нарушением ее жилищных прав заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин.

В 2016 году женщине предоставили квартиру в селе Долинном на улице Ленина, но она оказалась непригодной для жизни. Инженерные системы и полы нуждались в ремонте, а отопление и газоснабжение отсутствовали. Из-за непригодности квартиры для проживания крымчанка, воспитывающая двоих детей, была вынуждена снимать другое жилье за свой счет.

Многочисленные обращения в разные инстанции не дали результата, но ситуация привлекла внимание Александра Бастрыкина. В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело, но надзорные органы его отменили. Региональное следственное управление возобновило уголовное дело, чтобы защитить права сироты. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.