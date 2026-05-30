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НовостиЧто происходит30 мая 2026 2:00

Погода на 30 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 17 градусов

На Крымском полуострове дождливо
Галина КОВАЛЕНКО
Ялта

Ялта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

30 мая на полуострове не очень уютно.

В Симферополе переменная облачность. Дожди, грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 15…17°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западный 15-17 м/с. Тепло 15...17°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°...+14°, западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Алуште +13°...+15°, западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +13°…+14°, западный ветер 8-10 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +13°...+15°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +14°… +15°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +13°…+14°, западный ветер 8-10 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Джанкое +12°… +13°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Бахчисарае +11°…+12, юго-западный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +14 …+18 °, в Азовском +20°.