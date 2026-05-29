Ветер до 17 метров в секунду и дождь накроют Севастополь

Синоптики прогнозируют усиление порывов западного ветра. Фото: Виктор КЛЮШКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, об этом предупреждает региональное управление МЧС.

По данным синоптиков, 30 мая в городе усилится западный ветер. Его порывы будут достигать скорости 17 метров в секунду. В течение дня также прогнозируются осадки, местами интенсивные.

МЧС также предупредило о возможных подтоплениях на низменных территориях и в цокольных этажах из-за сильных дождей. Также могут возникнуть проблемы в работе общественного транспорта.