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НовостиЧто происходит29 мая 2026 14:11

Ветер до 17 метров в секунду и дождь накроют Севастополь

Погода ухудшится 30 мая
Анастасия БУРМИСТРОВА
Синоптики прогнозируют усиление порывов западного ветра.

Синоптики прогнозируют усиление порывов западного ветра.

Фото: Виктор КЛЮШКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, об этом предупреждает региональное управление МЧС.

По данным синоптиков, 30 мая в городе усилится западный ветер. Его порывы будут достигать скорости 17 метров в секунду. В течение дня также прогнозируются осадки, местами интенсивные.

МЧС также предупредило о возможных подтоплениях на низменных территориях и в цокольных этажах из-за сильных дождей. Также могут возникнуть проблемы в работе общественного транспорта.