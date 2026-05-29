Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 14:38

Объем всех водохранилищ в Крыму составил 188 млн кубометров

За месяц этот показатель вырос на 4 млн
Алексей ЕЛАГИН
Объем всех водохранилищ в Крыму составил 188 млн кубометров

Объем всех водохранилищ в Крыму составил 188 млн кубометров

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае фактический объем всех водохранилищ естественного стока в Крыму составил 188 млн кубометров. Об этом сообщил завкафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

«На вчерашнее число общий объем наполнения, фактический объем наполнения, водохранилищ естественного стока составил 188 млн», – рассказал ученый в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, этот показатель соответствует многолетним. За май объем наполнения водохранилищ вырос на 4 млн кубометров.