В Крыму ожидаются ливни, грозы и град: объявлено экстренное предупреждение

Из-за непогоды в Крыму объявили экстренное предупреждение на 30 мая Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

В связи с непогодой в Крыму объявили экстренное предупреждение на субботу, 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«В Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град», – говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что в регионе прогнозируют усиление северо-западного с переходом на юго-западный. В чрезвычайном ведомстве уточнили, что его скорость будет достигать 17-22 м/с.

В таких условиях могут произойти аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения, а также подтопления территорий. Не исключено также падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций. В Крыму возможны обрывы линий электропередач.