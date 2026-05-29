Благоустройство сквера «Герайлар» в Бахчисарае выполнили на 55%

Фото: пресс-служба администрации Бахчисарая

В Бахчисарае благоустраивают сквер «Герайлар», работы выполнены уже на 55%. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов.

Сквер находится в шестом микрорайоне. Эту территорию выбрали для благоустройства местные жители на голосовании в 2025 году.

«Это большой объект, который будет включать беговые дорожки, места для отдыха и спортивные площадки: теннис, маленький теннис, футбол, баскетбол», – рассказал Скобликов.

Руководитель администрации добавил, что сейчас в шестом микрорайоне живут около 7 тысяч человек. Ранее там не было подобных общественных территорий.