Крымчанин оплатил долг по налогу в 3,2 млн рублей после ареста недвижимости Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Евпатории оплатил долг по налогу в размере 3,2 млн рублей после ареста доли недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и Севастополю.

Владелец половины здания не оплатил имущественный налог. Житель Евпатории задолжал 3,2 млн рублей. На горожанина завели исполнительное производство. Однако мужчина все равно не заплатил.

Тогда пристав-исполнитель арестовал банковские счета должника и ограничил его в праве выезда из России. Кроме того, сотрудник ФССП произвел запрет на совершение регистрационных действий с долей недвижимости. Однако должного эффекта все эти меры не произвели.

Далее пристав составил акт описи и ареста доли должника. Крымчанина предупредили, что недвижимость оценят и продадут. Только после этого должник нашел необходимую сумму и погасил долг.