Пьяный симферополец зарезал брата двумя ножами: его посадили почти на девять лет

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В Симферополе 56-летнего местного жителя признали виновным в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Трагедия произошла 30 января. У симферопольца возник конфликт с братом. Оба были пьяны. Житель крымской столицы взял в обе руки два кухонных ножа. Далее горожанин ранил родственника в живот и шею. В результате пострадавший скончался.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.