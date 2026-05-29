Пьяный симферополец зарезал брата двумя ножами: его посадили почти на девять лет

Симферополец зарезал брата двумя ножами и получил почти девять лет колонии Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 56-летнего местного жителя признали виновным в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла 30 января. У симферопольца возник конфликт с братом. Оба были пьяны. Житель крымской столицы взял в обе руки два кухонных ножа. Далее горожанин ранил родственника в живот и шею. В результате пострадавший скончался.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.