В Крыму сокращают сроки обучения студентов в системе СПО Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В системе среднего профессионального образования в Крыму сократили сроки обучения по программам «Профессионалитета». Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.

По ее словам, выпуск студентов по направлению туризма и гостеприимства состоится в субботу, 30 мая. В настоящее время они проходят защиту дипломных проектов. Кроме того, студенты сдают демонстрационные экзамены.

«Программы у нас сокращены всего на месяц», – уточнила Пальчук.

Такое решение приняли в связи с необходимостью выхода выпускников на рынок труда в высокий сезон. Все образовательные программы согласуют с работодателями. Они могут отличаться в зависимости от конкретного предприятия.