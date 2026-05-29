В Евпатории женщина хранила наркотики: ее будут судить

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В Евпатории 35-летнюю местную жительницу обвиняют в незаконном приобретении и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
В период с сентября 2025 года по март 2026 года жительница Евпатории нашла дикорастущий куст конопли. Горожанка сорвала оттуда листья, высушила, а затем стала употреблять.
«Незаконная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками полиции», – рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Евпаторийский городской суд.