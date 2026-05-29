Над Черным морем и четырьмя регионами сбили 24 беспилотника

Средства ПВО уничтожили 24 беспилотника над Черным морем и четырьмя регионами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 29 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника над Черным морем и четырьмя регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

В частности, это произошло над Черным морем. О количестве сбитых дронов не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями.