Симферополь и Севастополь частично останутся без электричества 30 мая

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
30 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополе временно пропадет свет.
В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования.
Где отключат свет в Симферополе 30 мая 2026:
с 8.00 до 17.00
ул. Ленинградская, 1-5 ;
ул. Тургенева, 13, 13а, 21-25а , 26-48 ;
ул. Фрунзе, 19-35 , 32;
пер. Смежный, 7, 9, 10
Где отключат свет в Севастополе 30 мая 2026:
с 9.00 до 12.00
ул. Грибоедова, 8,7;
ул. Каманина, 29-31,45;
тупик Каманина, 2-12;
ул. Кудюрова, 4-16,1-9;
ул. Надежды Краевой, 6-14,18,28-36,36/9,7;
ул. Седова, 22/5,24-40,9-41;
ул. Челюскинцев, 28-30;
ул. Инженерная, 45-49.