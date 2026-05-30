Симферополь и Севастополь частично останутся без электричества 30 мая

Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

30 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополе временно пропадет свет.

В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования.

Где отключат свет в Симферополе 30 мая 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Ленинградская, 1-5 ;

ул. Тургенева, 13, 13а, 21-25а , 26-48 ;

ул. Фрунзе, 19-35 , 32;

пер. Смежный, 7, 9, 10

Где отключат свет в Севастополе 30 мая 2026:

с 9.00 до 12.00

ул. Грибоедова, 8,7;

ул. Каманина, 29-31,45;

тупик Каманина, 2-12;

ул. Кудюрова, 4-16,1-9;

ул. Надежды Краевой, 6-14,18,28-36,36/9,7;

ул. Седова, 22/5,24-40,9-41;

ул. Челюскинцев, 28-30;

ул. Инженерная, 45-49.