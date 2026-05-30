Феодосия частично осталась без воды 30 мая

Воду отключили из-за ремонтных работ Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

30 мая в компании «Вода Крыма» сообщили, что из-за аварийно-ремонтных работ будет ограничено водоснабжение в Феодосии.

Примерно до 13.00 краны пересохли по следующим адресам: ул.Свободы, ул.Советская,1-15, ул.Октябрьская, пер.Димитрова, ул.Халтурина, ул.Разина, пер.Пролетарский, ул.Осоавиахима, ул.Неглинная, ул.Назарова, ул.Верхняя, ул.Нахимова,4-116, пер.Нахимова, ул.Восточная, ул.Шмидта, пер.Шмидта, ул.Краснобаева,13-15, пер.Циолковского, пер.Бульварный, тупик Кирпичный, ул. Тимирязева,17-52, ул.Борисова, ул.Поперечная, пер.Форштадский, пер. Потемкина, ул.Очаковская, пер.Очаковский, ул.Гоголя, ул. Чехова (частично), ул.Сейсмическая, ул.Митридатская, ул.Айвазовского, пер.Айвазовского, пер.Фонтанный, пл.Фонтанная, пер.Узкий, пер.Фурманова, Адмиральский бульвар,19-56, ул.Щорса, ул.Желябова,17-19, ул. Старокарантинная, ул.Новокарантинная, ул.Партизанская, ул.Еврейская, ул.Комсомольская, ул.Потемкинская, ул.Рабочая, ул.Горная, ул.Горького, ул.Колодяжного, ул.Панова, ул.Виноградная.

Также придется набраться терпения жителям и других регионов республики.

В селе Прохладное Бахчисарайского района на улице Парниковая воду отключили до 15.00.

В Саках на улице Михайловское шоссе, 20-30. Воду планирую дать в 12.00.

В Судакском филиале ГУП «Вода Крыма» до 14.00 не будет воды в пгт.Орджоникидзе - СНТ «Волна», СТ «Труд», СТ «Рассвет», эллинги «Старт» и «Катран». И в селе Южное - снижено давление на улицах Яны-Даг и Сельская.

.