Штрафы за слежку: в Крыму руководство оператора связи оштрафовано за незаконный доступ к данным

За незаконный доступ к личным данным наказали рублем Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе на скамье подсудимых оказались сразу три человека.

В пресс-службе Железнодорожного районного суда сообщили, что они виновны в преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Выяснилось, что руководство сотового оператора одной из местных компаний допустило несанкционированный доступ к персональным данным абонента.

И сотрудники незаконным образом получили информацию о местонахождении потерпевшего, детали общения по телефону и тому подобное.

Суд признал троицу виновными по ч. 2 ст. 138 УК РФ - нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, и оштрафовал – одного на 50 тыс. рублей, остальные же выплатят по 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.