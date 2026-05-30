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НовостиЧто происходит30 мая 2026 8:16

Штрафы за слежку: в Крыму руководство оператора связи оштрафовано за незаконный доступ к данным

В Симферополе вынесли приговор руководству оператора связи
Галина КОВАЛЕНКО
За незаконный доступ к личным данным наказали рублем

За незаконный доступ к личным данным наказали рублем

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе на скамье подсудимых оказались сразу три человека.

В пресс-службе Железнодорожного районного суда сообщили, что они виновны в преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Выяснилось, что руководство сотового оператора одной из местных компаний допустило несанкционированный доступ к персональным данным абонента.

И сотрудники незаконным образом получили информацию о местонахождении потерпевшего, детали общения по телефону и тому подобное.

Суд признал троицу виновными по ч. 2 ст. 138 УК РФ - нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, и оштрафовал – одного на 50 тыс. рублей, остальные же выплатят по 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.