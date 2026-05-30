«ЛизаАлерт» Крым: в Симферополе без вести пропал 45-летний Валерий Смирнов

Валерий Смирнов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

В паблике отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась новая ориентировка:

«Помогите найти человека! Пропал Смирнов Валерий Евгеньевич, 45 лет, город Симферополь».

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Несколько недель - с 12 мая 2026 года его местонахождение неизвестно.

Приметы без вести пропавшего: 175 см рост, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Крымчанин был одет в голубую джинсовую куртку, ярко-оранжевую кофту, темно-зеленые штаны. У Валерия Смирнова с собой был черный рюкзак.

Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории Российской Федерации) или 112.