Нарушитель хотел полюбоваться закатом. Фото: кадр видео пресс-службы УМВД России по г.Севастополю

На парковке Парка Победы в Севастополе автоинспекторы для проверки документов остановили байкера на электромотоцикле, но тот дал стрекача.

- Беглеца догнали и задержали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

В Севастополе поймали пьяного водителя Видео: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

В свое оправдание задержанный рассказал, что хотел полюбоваться закатом, но поэтическое уединение разрушили люди в форме, вот он и струхнул. Любитель закатов признался, что выпил бутылку пива и готовился побаловать себя марихуаной.

У горе-водителя нашли бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Также выяснилось, что гражданин лишен прав за пьяную езду.

Нарушителю светит по ст. 264.1 УК РФ - управление транспортным средством в состоянии опьянения, лишение свободы до 2 лет. Также на него составили протоколы за неповиновение требованию сотрудника полиции, и управление транспортом без прав.