Зимой в евпаторийский приют «От сердца к сердцу» попал солнечного цвета кот.
- Врачи не давали никаких прогнозов - котик был очень слаб после критического переохлаждения, - рассказали в приюте для домашних животных.
Рыжика чудом спасли от гибели, все-таки у мурлык девять жизней, а вот на лапках развился некроз тканей.
- Малыша прооперировали. Ампутацию задних лапок сделали по скакательный сустав. А вот на передних ампутировали только пальчики, подушечки удалось сохранить.
Котейка набрался сил и начал ходить, хотя поначалу и хитрил, понравилось, что на руках носят.
Одна беда – с больницы выписали, научился ходить, а идти-то некуда.
- Ищем красавчику дом. Характер славный, лоток на «пять».