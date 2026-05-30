Рыжик. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/Vk

Зимой в евпаторийский приют «От сердца к сердцу» попал солнечного цвета кот.

- Врачи не давали никаких прогнозов - котик был очень слаб после критического переохлаждения, - рассказали в приюте для домашних животных.

Рыжика чудом спасли от гибели, все-таки у мурлык девять жизней, а вот на лапках развился некроз тканей.

- Малыша прооперировали. Ампутацию задних лапок сделали по скакательный сустав. А вот на передних ампутировали только пальчики, подушечки удалось сохранить.

Кот ладит со всеми обитателями приюта. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/Vk

Котейка набрался сил и начал ходить, хотя поначалу и хитрил, понравилось, что на руках носят.

Одна беда – с больницы выписали, научился ходить, а идти-то некуда.

- Ищем красавчику дом. Характер славный, лоток на «пять».