Погода на 31 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 20 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
31 мая на полуострове не очень уютно.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11...13°, днем 19...21°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°...+16°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Алуште +15°...+18°, западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Евпатории +13°…+16°, юго-западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +15°...+16°, западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Феодосии +14°… +16°, западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, дождь.
В Черноморском +14°…+16°, северо-западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +14°… +18°, западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +14°…+15, западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Температура воды в Черном море +12 …+18 °, в Азовском +18°.