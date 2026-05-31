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НовостиОбщество31 мая 2026 2:00

Погода на 31 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 20 градусов

На Крымском полуострове дождливо
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму сыро

В Крыму сыро

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

31 мая на полуострове не очень уютно.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11...13°, днем 19...21°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°...+16°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Алуште +15°...+18°, западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +13°…+16°, юго-западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +15°...+16°, западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +14°… +16°, западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +14°…+16°, северо-западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +14°… +18°, западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +14°…+15, западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +12 …+18 °, в Азовском +18°.