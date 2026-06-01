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НовостиОбщество1 июня 2026 2:02

Погода на 1 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 22 градусов

На Крымском полуострове сыро
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму дождливо

В Крыму дождливо

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

1 июня на полуострове ожидаются дожди.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20…21°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 20...22°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°...+18°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Алуште +15°...+19°, восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +16°…+18°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +15°...+17°, северный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +16°… +18°, северный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +14°…+16°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +14°… +18°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Бахчисарае +146°…+18, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +12 …+18 °, в Азовском +18°.