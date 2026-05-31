Крымские власти поздравили православных христиан с Днем Святой Троицы

С самого утра крымчане посещают храмы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму отмечают День Святой Троицы. Со светлым праздником жителей полуострова поздравили глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Так, по словам Аксенова, этот праздник несет особое значение в духовной истории человечества, когда на пятидесятый день после Воскресения Христа Святой Дух сошел на апостолов. Тогда Андрей Первозванный принес христианскую веру и в Крым.

С самого утра многие верующие уже начали посещать храмы с цветами, чтобы выразить свою веру, надежду и любовь, а также готовность совершать добрые поступки.

- По словам Святейшего Патриарха, для того чтобы спасительная благодать Божия, подаваемая через Церковь, реально укрепляла наши духовные и физические, - добавил глава республики.