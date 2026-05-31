За сутки в Крыму произошло два пожара и два ДТП

Накануне в Крыму также произошло ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки на территории Республики Крым зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия и два пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Так, крымские спасатели ликвидировали последствия двух аварий и оказали помощь трем пострадавшим во время аварий.

Напомним, в пятницу 29 мая на трассе в Джанкойском районе столкнулись три автомобиля - легковой Toyota, рейсовый автобус и грузовой КАМАЗ. По предварительным данным, 68-летний водитель легковушки при выполнении обгона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. От удара иномарку отбросило на грузовик, двигавшийся рядом.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Благо, в автобусе на момент аварии не было пассажиров, никто из водителей других транспортных средств не пострадал. Автобус в результате столкновения опрокинулся. Обстоятельства ДТП выясняются.