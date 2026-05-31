В Крыму 31 мая ожидаются дожди и ветер

Температура днем поднимется до +16 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последний день весны – 31 мая – на полуострове все еще ожидается неустойчивый характер погоды. По информации Крымского гидрометцентра, ночью кратковременные дожди, местами сильные с грозами, днем интенсивность осадков ослабеет до умеренных.

Так, весь день синоптики прогнозируют северо-западный ветер с переходом на юго-западный до 7-12 метров в секунду, местами до 15-20.

- Температура воздуха ночью +7…12, в горах +3…6; днем +18…23, в горах +11…16, - добавили в гидрометцентре.

В Симферополе 31 мая будет облачно с прояснениями, но ближе к вечеру возможен кратковременный дождь с грозой.