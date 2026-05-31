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НовостиОбщество31 мая 2026 11:25

Пациенты Республиканской детской клинической больницы Крыма получили 400 подарков

12 лет назад в РДКБ начали капитальный ремонт
Александра ТИМОЩЕНКО
Фото: Пресс-служба Владимира Константинова

Фото: Пресс-служба Владимира Константинова

В преддверии Дня защиты детей маленькие пациенты Республиканской детской клинической больницы получили 400 подарков от председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова. Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.

По словам Константинова, он опекает поликлинику уже много лет. К тому же, еще 12 лет назад она находилась в разрушенном аварийном состоянии из-за отсутствия капитального ремонта. Однако после возвращения Крыма в Россию больницу полностью обновили.

- Но и сегодня больница нуждается в поддержке: появляются новые болезни, новые вызовы, с которыми нам необходимо справляться, – отметил Константинов.