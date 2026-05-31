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НовостиОбщество31 мая 2026 18:23

Симферопольская компания заплатила 4,8 млн рублей неустойки после ареста счетов

Исполнительное производство закрыли
Александра ТИМОЩЕНКО
Фото: ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.

Фото: ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.

В Симферополе судебные приставы взыскали с топливной компании почти 5 миллионов рублей, которые та задолжала по решению суда за просрочку поставки товара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.

Должник не торопился платить, тогда сотрудники ГУФССП наложили арест на счета фирмы, две машины и запретили регистрационные изменения в ЕГРЮЛ.

После блокировки деятельности деньги нашлись мгновенно - компания полностью погасила неустойку, и исполнительное производство закрыли.