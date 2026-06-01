Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для поездок с детьми в июне

Евпатория Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта значатся в рейтинге мест, куда путешественники приезжают вместе с дочками, сыновьями и внуками.

«На первом месте Сочи, город, на втором - Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные локации для отдыха с детьми в июне 2026.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха с детьми в июне (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 5026;

Санкт-Петербург, 7009;

Анапа, 5803;

Геленджик, 6461;

Ялта, 6161;

Феодосия, 4721;

Москва, 6139;

Евпатория, 4357;

Алушта, 6494;

Ейск, 4158.