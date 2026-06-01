Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для поездок с детьми в июне

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта значатся в рейтинге мест, куда путешественники приезжают вместе с дочками, сыновьями и внуками.
«На первом месте Сочи, город, на втором - Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные локации для отдыха с детьми в июне 2026.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха с детьми в июне (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 5026;
Санкт-Петербург, 7009;
Анапа, 5803;
Геленджик, 6461;
Ялта, 6161;
Феодосия, 4721;
Москва, 6139;
Евпатория, 4357;
Алушта, 6494;
Ейск, 4158.