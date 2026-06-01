В крымских лагерях и санаториях отдохнут около 200 тысяч детей

Аксенов: 200 тысяч детей охватят отдыхом и оздоровлением в Крыму в 2026 году Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Крыму планируют охватить отдыхом и оздоровлением около 200 тысяч детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в Крыму реализуется широкий комплекс мер господдержки семей с детьми. Речь, в частности, идет о различных выплатах, а также о компенсации расходов на покупку школьной формы. Кроме того, особое внимание уделяется организации детского отдыха и оздоровления.

«В текущем году всеми видами отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения планируется охватить порядка 200 тысяч крымских детей», – рассказал Аксенов.

Кроме того, республика примет около 1150 ребят из Запорожской, Херсонской и Курской областей, а также ЛНР, ДНР и других регионов.