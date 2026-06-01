Жительница Новосибирска похудела на 50 кг и стала известным блогером

Фото: соцсети героини публикации

Жительница Новосибирска Мария Хоменок превратила борьбу с лишним весом в успешный блог, похудев с 143 до 92 килограммов. По словам Марии, стресс после смерти дедушки и тяжелые отношения с близкими привели к набору веса. Первые попытки похудеть сопровождались насмешками коллег и бывшего молодого человека.

Сначала сибирячка отказалась от сладкого, начала считать калории и много пить. Благодаря этому и медикаментозной поддержке за полгода ушло 11 кг. Решающим шагом стала бариатрическая операция по квоте (из-за диагностированного сахарного диабета). Хирургическое вмешательство уменьшило желудок, что позволило сбросить еще 10 кг за полторы недели.

«Восстановление было мучительным. Я плакала, не могла есть, не могла дойти до туалета», — признается блогер в беседе с корреспондентом «Горсайта».

Сейчас, когда жизнь наладилась, за историей Марии следят более 20 тысяч подписчиков. Несмотря на хейт и обвинения в пропаганде ожирения, девушка планирует и дальше мягко худеть до 68–70 кг.