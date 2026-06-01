В Бахчисарае закрыли подразделение налоговой

ФНС закрыла свое обособленное подразделение в Бахчисарае 1 июня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 1 июня, управление ФНС по Крыму закрыло свое обособленное подразделение в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подразделение находилось на улице Симферопольской, 3. С понедельника там прекращается прием и обслуживание налогоплательщиков.

«Данное решение связано с модернизацией организационной структуры налоговых органов», – говорится в сообщении.

В налоговой заверили, что изменения не приведут к снижению доступности получения госуслуг. Для жителей Бахчисарая доступны электронные сервисы. Там можно получить госуслуги, не выходя из дома, в режиме 24/7. Однако жители могут с этой целью обратиться в МФЦ, расположенное на улице Советской, 7.