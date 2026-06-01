За неделю в Крыму произошло 24 ДТП: погибли два человека, 26 пострадали

Два человека погибли и 26 пострадали в результате ДТП в Крыму за неделю Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 25 по 31 мая в результате ДТП, которые произошли в Крыму, пострадали в общей сложности 26 человек, еще двое погибли. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За неделю в Крыму произошло 24 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 26 человек. Травмы получили 25 взрослых и один ребенок. Кроме того, еще два человека погибли.

С участием пешеходов произошло 7 семь ДТП. В результате этих инцидентов пострадали восемь человек.

«Пресечено 150 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что 22 человека сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.