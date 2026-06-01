За сутки в Крыму произошло шесть пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В воскресенье, 31 мая, в Крыму произошло в общей сложности шесть пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
За сутки в Крыму потушили шесть пожаров. Все они были техногенными. Два возгорания потушили в жилом секторе.
Кроме того, спасатели отреагировали на одно ДТП.
«Сотрудники МЧС России обеспечивали пожарную безопасность аварийного участка», – говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что двум людям оказали помощь.