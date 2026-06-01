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НовостиЧто происходит1 июня 2026 8:01

За сутки в Крыму произошло шесть пожаров

Сотрудники МЧС потушили шесть пожаров в Крыму 31 мая
Алексей ЕЛАГИН
Сотрудники МЧС потушили шесть пожаров в Крыму 31 мая

Сотрудники МЧС потушили шесть пожаров в Крыму 31 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 31 мая, в Крыму произошло в общей сложности шесть пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

За сутки в Крыму потушили шесть пожаров. Все они были техногенными. Два возгорания потушили в жилом секторе.

Кроме того, спасатели отреагировали на одно ДТП.

«Сотрудники МЧС России обеспечивали пожарную безопасность аварийного участка», – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что двум людям оказали помощь.