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НовостиЧто происходит1 июня 2026 9:29

Крымчанину грозит срок за передачу Киеву данных о военных и гражданских объектах

Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд
Анастасия БУРМИСТРОВА
Житель Крыма обвиняется в государственной измене и призывах к терроризму.

Житель Крыма обвиняется в государственной измене и призывах к терроризму.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Житель Крыма подозревается в государственной измене и распространении призывов к терроризму. Его преступные действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в апреле 2023 года обвиняемый предоставил сотруднику Главного управления разведки Минобороны Украины фотографии и видеозаписи, на которых были запечатлены позиции средств ПВО, личный состав Черноморского флота, а также военные и гражданские объекты, которые могли быть использованы для нанесения ущерба безопасности страны. Кроме того, мужчина публиковал в соцсетях призывы к терроризму. Уголовное дело против него рассмотрит Южный окружной военный суд.