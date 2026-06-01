В Симферополе 17 человек попались на мошенничестве с маткапиталом на 7 млн рублей: им вынесли приговор

В Симферополе 17 человек судили за мошенничество с маткапиталом на 7 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе представительницу кредитного потребительского кооператива и 16 жительниц Крыма признали виновными в мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Представительница кооператива и ее соучастники заключали с владелицами сертификатов на маткапитал фиктивные договоры займа для строительства жилья. Далее женщины подавали заявления о распоряжении средствами в целях погашения задолженности по займам. Деньги сообщники потратили. С января по сентябрь 2022 года они похитили в общей сложности более 7 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал сообщников виновными. Экс-работницу кооператива приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, 16 человек приговорили к году лишения свободы условно.