Учимся копить с шести лет: к началу учебного года у детей появится «свой банк»

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Подростки и дети получат возможность самостоятельно контролировать расходы, осваивать азы финансовой грамотности и откладывать средства на желаемые покупки. А для самых маленьких ребятишек с помощью чат-бота подскажут, как распознавать мошеннические схемы. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-26) сообщила первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова.

Стоит отметить, что российские банки активно развивают специализированные сервисы для детей - с их помощью юные пользователи осваивают базовые навыки обращения с деньгами под контролем родителей. Но чаще всего это карты или стикеры с родительским контролем.

По мнению аналитиков, спрос на новинку во многом обеспечат действующие зарплатные клиенты банка, которым удобно подключать детей в привычном приложении. Такой подход позволяет финансовой организации удерживать семьи внутри собственной экосистемы. Сервисы помогают сформировать у детей полезные финансовые привычки, обучают планировать расходы и копить деньги. Для банков развитие детских финансовых сервисов — это еще и инструмент повышения лояльности семей: сформированные в детстве привычки влияют на выбор банка во взрослом возрасте. Такие продукты также помогают прививать ребенку ответственность за собственные траты в безопасной цифровой среде. «Родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам», - первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова.

КСТАТИ

По данным Frank RG за 2025 год, 66% детей в возрасте от 6 до 13 лет пользуются банковскими картами. На популярность карт и стикеров влияет повышение уровня финансовой грамотности. Исследования показывают, что после уроков и олимпиад на тему финансов и предпринимательства больше половины детей начинают копить деньги, более разумно их тратить и осторожнее относиться к подозрительным финансовым предложениям.