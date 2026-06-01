В Феодосии мужчина вырастил наркоплантацию из 76 кустов: их будут судить

Вырастивший наркоплантацию из 76 кустов крымчанин пойдет под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии местного жителя обвиняют в культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В октябре 2025 года мужчина нашел в лесу дикорастущий куст конопли. Крымчанин собрал семена и высадил в полимерные емкости с почвой. В общей сложности обвиняемый вырастил 76 растений. Он использовал средства освещения и полива.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия выявлен указанный факт, изъяты 76 кустов наркосодержащих растений общей массой 99 кг», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.