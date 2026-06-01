Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит1 июня 2026 10:30

В Феодосии мужчина вырастил наркоплантацию из 76 кустов: их будут судить

Вырастивший наркоплантацию из 76 кустов крымчанин пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
Вырастивший наркоплантацию из 76 кустов крымчанин пойдет под суд

Вырастивший наркоплантацию из 76 кустов крымчанин пойдет под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии местного жителя обвиняют в культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В октябре 2025 года мужчина нашел в лесу дикорастущий куст конопли. Крымчанин собрал семена и высадил в полимерные емкости с почвой. В общей сложности обвиняемый вырастил 76 растений. Он использовал средства освещения и полива.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия выявлен указанный факт, изъяты 76 кустов наркосодержащих растений общей массой 99 кг», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.