В Крыму начался прием заявлений на получение семейного налогового кешбэка

Прием заявлений на получение семейного налогового кешбэка в Крыму начался 1 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 1 июня, в Крыму начался прием заявлений на получение ежегодной семейной выплаты, так называемого семейного налогового кешбэка. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как пояснил руководитель региона, эта мера поддержки представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ для работающих родителей двоих и более детей.

«Выплату могут получить семьи со среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума», – рассказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что в республике это 25 801,5 рубля. По словам руководителя региона, учитываются также имущественные критерии. Размер выплаты зависит от суммы фактически уплаченного НДФЛ.

«При этом право на меру поддержки имеют родители детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно в колледже или вузе», – пояснил Аксенов.

При этом за мерой поддержки могут обратиться оба родителя одновременно. Выплата будет производиться раз в год. Право на нее нужно будет подтверждать ежегодно.