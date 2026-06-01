Пять крупных объектов здравоохранения капитально отремонтируют в Крыму

По всем объектам уже заключены госконтракты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Республике Крым начнется масштабная реконструкция пяти крупных медицинских учреждений. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Капитальный ремонт будет проведен в Кировской и Белогорской центральных районных больницах, а также в лечебном корпусе № 2 Советской районной больницы, в поликлинике Красноперекопской ЦРБ и поликлинике для взрослых Феодосийского медицинского центра.

Государственные контракты на строительно-монтажные работы по всем объектам уже заключены. Модернизацию поликлиники в Феодосии и лечебного корпуса Кировской ЦРБ намерены завершить в следующем году, а остальные три объекта будут готовы к 2028 году.

На капитальный ремонт медицинских учреждений выделено свыше 1,4 миллиарда рублей.