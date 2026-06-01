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НовостиЧто происходит1 июня 2026 12:34

Севастопольцев просят не запасаться топливом впрок

Развожаев призвал жителей Севастополя не запасаться топливом впрок
Алексей ЕЛАГИН
Развожаев призвал жителей Севастополя не запасаться топливом впрок

Развожаев призвал жителей Севастополя не запасаться топливом впрок

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не запасаться топливом впрок. Об этом глава города-героя сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, топливо для Севастополя закупили. Оно поступает в продажу каждый день. В настоящее время имеются логистические перебои, однако, как пояснил глава Севастополя, поставки идут.

«Именно поэтому в очередной раз призываю всех заправляться по мере необходимости и не запасаться впрок», – написал Развожаев.

При этом люди жалуются на то, что некоторые пытаются спекулировать на сложившейся ситуации.

«Если это будет продолжаться — вместе с владельцами АЗС примем дополнительные меры контроля», – заверил губернатор.

В настоящее время общественный транспорт в Севастополе работает в штатном режиме. Губернатор уточнил, что все автобусы и троллейбусы вышли на линии. За пассажиропотоком следят две мониторинговые группы. При необходимости они будут принимать меры.

«Чем более спокойной будет обстановка с потреблением, тем скорее стабилизируется ситуация», – заключил Развожаев.