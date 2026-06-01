Севастопольцев просят не запасаться топливом впрок

Развожаев призвал жителей Севастополя не запасаться топливом впрок Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не запасаться топливом впрок. Об этом глава города-героя сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, топливо для Севастополя закупили. Оно поступает в продажу каждый день. В настоящее время имеются логистические перебои, однако, как пояснил глава Севастополя, поставки идут.

«Именно поэтому в очередной раз призываю всех заправляться по мере необходимости и не запасаться впрок», – написал Развожаев.

При этом люди жалуются на то, что некоторые пытаются спекулировать на сложившейся ситуации.

«Если это будет продолжаться — вместе с владельцами АЗС примем дополнительные меры контроля», – заверил губернатор.

В настоящее время общественный транспорт в Севастополе работает в штатном режиме. Губернатор уточнил, что все автобусы и троллейбусы вышли на линии. За пассажиропотоком следят две мониторинговые группы. При необходимости они будут принимать меры.

«Чем более спокойной будет обстановка с потреблением, тем скорее стабилизируется ситуация», – заключил Развожаев.